"Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая

"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, торгующихся на "СПБ бирже", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Текущий список бумаг: Tencent, Alibaba Group Holding, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), Baidu Inc., Li Auto, Xinyi Solar, AIA Group, China Construction Bank, Li Ning, Country Garden Services.

"Мировые акции в феврале находились под давлением, в том числе акции Китая. Бумаги секторов недвижимости и технологий КНР продемонстрировали самую слабую динамику, поскольку рынок ждал больше стимулов со стороны государства. Похоже, китайские власти считают, что нынешних стимулов и поддержки достаточно, чтобы избежать кризиса, и мы не ожидаем дополнительных объявлений в ближайшей перспективе. Мы решили немного снизить риск нашей подборки и заменяем акции JD.com Inc. на акции China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания в мире по объему производства)", - указывают эксперты.

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