"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам iShares Biotechnology ETF с прогнозной стоимостью на уровне $166,7 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору выглядит значительно недооцененным с фундаментальной точки зрения. За последний год он показал динамику лучше рыночной и сохраняет потенциал роста опережающими рынок темпами. Актуальность вложений в биотех неизменно возрастает, и пандемия коронавируса продемонстрировала приоритетность этого сектора в полной мере. Биотехнологи на передовой разработок терапии онкологических заболеваний и в ближайшие годы принесут миру множество открытий", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

iShares Biotechnology ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс ICE Biotechnology, который включает акции биотехнологических и фармацевтических компаний с листингом в США (по состоянию на февраль 2023 года в состав портфеля фонда входят акции порядка 280 эмитентов, торгуемые на бирже NASDAQ).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.