Долгосрочные перспективы цены акций Apple умеренно позитивны - БКС Экспресс

Долгосрочные перспективы цены акций Apple Inc. остаются умеренно позитивными, главным драйвером выступает новостной фон вокруг продаж смартфонов и разработки новых гаджетов, считает эксперт БКС Экспресс Павел Гаврилов.

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