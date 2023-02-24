"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Whoosh

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций оператора кикшеринга Whoosh.

"Считаем, что у Whoosh сохраняются перспективы высокого роста на фоне сильной динамики рынка и все большего проникновения услуг кикшеринга в повседневную жизнь пользователей. Начало нового сезона и публикация операционных данных за 2023 год должны поддержать динамику акций компании, - отмечают эксперты в комментарии. - По нашим оценкам, Whoosh сейчас торгуется на уровне 4,4x EV/EBITDA за 2023 год, что привлекательно для компании со среднесрочными темпами роста около 40% в год".

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