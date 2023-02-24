"БКС МИ" рекомендует покупать акции Masco с прогнозной ценой $70

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции Masco Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $70 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы полагаем, что благодаря трансформации бизнеса Masco хорошо подготовилась к повышению процентных ставок ФРС США и замедлению активности на рынке недвижимости (компания продала в 2019 году бизнес в сегменте изготовления шкафов и окон и сосредоточилась на лакокрасочных изделиях, смесителях и освещении, что должно способствовать снижению цикличности продаж). После публикации данных о прибыли за 4К22 в этом месяце CEO Кит Оллман сказал, что условия для продаж могут быть непростыми в 2023 году, но, на его взгляд, фундаментальные показатели рынков ремонта и обустройства, в том числе спрос на доступное жилье, по-прежнему благоприятные. Рост рентабельности в долгосрочном периоде позволит компании повысить доходность капитала и в конечном итоге направить немного больший процент прибыли на дивиденды", - указывают эксперты.

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