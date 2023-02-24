Целью текущего роста индекса Мосбиржи может быть уровень 2250п - "Финам"

Индекс Мосбиржи умеренно подрастает в пятницу, игнорируя внешний фон и отыгрывая предыдущее снижение - целью текущего подъема, вероятно, является верхняя граница бокового канала у 2250 пунктов, поддержкой служит значение 2160 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Финама" Анны Буйлаковой.

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