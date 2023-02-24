Индекс Hang Seng может снизиться до 19800п - БКС Экспресс

Индекс Гонконгской биржи Hang Seng может продолжить снижение к уровню 19800 пунктов, считают аналитики БКС Экспресс.

"Без значимых событий начать отскок и перейти к активному росту будет сложно. Анализ волатильности указывает, что в текущем месяце индекс вряд ли покажет сильные направленные движения", - пишут эксперты в комментарии.

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