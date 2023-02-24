"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций WH Group

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "покупать" для акций крупнейшей компании КНР по переработке мяса и продуктов питания WH Group с прогнозной стоимостью на уровне 7 гонконгских долларов за штуку (HKD), сообщается в обзоре.

Высокая дивидендная доходность (7,8% при среднем 5,1%) и дисконт к историческим мультипликаторам (37% по P/E, 28% по EV/EBITDA) сохраняют привлекательность бумаг эмитента, отмечают эксперты

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