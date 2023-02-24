"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, заменив акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на акции "Газпром нефти", сообщается в материале.

Текущий состав топ-10 акций России: "Московская биржа", "Группа Позитив", "Газпром нефть", "МТС", Ozon, "НОВАТЭК", ПАО "Полюс", "Роснефть", Сбербанк и привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза".

"С момента запуска наша подборка выросла на 4,0% против роста рынка на 1,1% ввиду роста акций "ММК" (+12%) и низкой доли нефтегазового сектора в портфеле. Считаем, что объявленные изменения налогообложения оказались лучше ожиданий рынка. Вероятность негативного сценария, при котором цена, используемая для налогообложения, существенно выше цены реализации, маловероятна. Мы ожидаем постепенного снижения дисконта нефти марки Urals к марке Brent, и соответственно, решили увеличить вес нефтегазового сектора, - пишут эксперты в комментарии. - Мы добавляем акции "Газпром нефти" вместо акций "ММК". Компания реализует премиальные сорта нефти (около 80% экспорта) и имеет высокую долю прибыльного ритейла в "даунстриме". Ожидаем, что финансовые результаты "Газпром нефти" могут быть лучше, чем у других компаний. "Газпром" заинтересован в дивидендах "Газпром нефти" (95% доля владения), и мы не видим риска для снижения коэффициента дивидендных выплат эмитента (дивдоходность 10% за 12 месяцев). Динамика акций компании в меньшей степени подвержена техническим факторам, связанных с расконвертацией, так как программа депозитарных расписок была небольшая".

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