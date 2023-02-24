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24 февраля 2023 года 09:25
Вероятны в целом сдержанные торги на рынке акций РФ в пятницу - БКС Экспресс
Вероятны в целом сдержанные торги на российском рынке акций в пятницу, при этом волатильность отдельных бумаг может оказаться высокой, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова. "Обороты торгов в пятницу могут быть пониженными, поскольку не все участники активно участвуют в торгах в околопраздничные дни. Это делает котировки инструментов чувствительными к малейшим перекосам в балансе спроса и предложения, так что при насыщенном новостном потоке волатильность отдельных инструментов может оказаться высокой", - отмечает аналитик. Галактионов указывает, что в информационной повестке в пятницу может преобладать тема санкций, акции банков могут быть под давлением. "Такой новостной фон располагает к сдержанному взгляду на рынок в пятницу. Покупатели будут осторожны, в то время как продавцы могут быть на низком старте. Однако если до понедельника ничего экстраординарного не произойдет, то на следующей неделе российский рынок акций может вновь вернуться к росту, - пишет эксперт в материале. - Индекс Мосбиржи остается ниже зоны сопротивления 2215-2230 пунктов. В пятницу индикатор может консолидироваться вблизи тех же уровней. Формально восходящий тренд последних недель был переломлен, так что сценарии роста следует рассматривать с осторожностью, хотя шансы на них есть. Фиксация выше 2230 пунктов может стать первым весомым сигналом к позитивному развитию событий. В этом случае цели сместятся в область 2340-2380 пунктов с промежуточным сопротивлением на отметке 2290 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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