"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Target

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Target Corp. с целевой ценой $190 за штуку, что предполагает потенциал роста 14% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы снизили прогноз выручки и рентабельности не из-за низкого качества продукции или плохого уровня обслуживания, а из-за давления макроконъюнктуры, - подчеркивают аналитики. - Мы также видим потенциал роста котировок с текущих уровней. Мы подтверждаем оценку прибыли на финансовый 2023 год на уровне $5,40/акц. Наш прогноз на 4К22 - $1,39. Мы незначительно повысили прогноз выручки Target и понизили ожидания по валовой рентабельности на фоне сохраняющейся инфляции. Консенсус Cap IQ на 4К23 - $1.41/акц.".

Эксперты "БКС МИ" считают, что актуальность Target основана на удобстве, привлекательных ценах, ассортименте, надежной онлайн-платформе и простой процедуре возврата. На их взгляд, компания покажет хорошие результаты продаж продуктов питания, снеков, игрушек, украшений, нарядной одежды и подарков по итогам праздничного сезона.

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