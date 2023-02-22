Инвестбанк Синара начал анализ Hansoh с рекомендацией "покупать" для его акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение ведущей научно-исследовательской и инновационной фармацевтической компании Китая Hansoh Pharmaceutical, сообщается в обзоре.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 19 гонконгских долларов (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня; рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

"Котировки бумаг эмитента за последний год снизились на 12%, тогда как индекс Hang Seng упал на 15%. Акции Hansoh пострадали из-за вспышки COVID-19, которая замедлила продажи и продвижение недавно выпущенных инновационных продуктов. Темпы роста выручки, как ожидается, снизились в 2022 году до 3% с 14% в 2021 году. Однако уже начиная с 2023 года выручка Hansoh восстановится двузначными темпами, поскольку пандемия в Китае должна закончиться. Коэффициент EV/S 2023П, с которым торгуются бумаги компании, на 40% ниже медианы по конкурентам", - указывают эксперты Сергей Вахрамеев и Александр Гайда.

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