Потенциал роста цены акций Полюса составляет не менее 15% - SberCIB

Потенциал роста цены акций "Полюса" составляет не менее 15% (прогнозная стоимость бумаги в текущий момент находится на уровне 10200 рублей за штуку, новые проекты эмитента могут повысить ее), считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Производство золота "Полюса" во второй половине 2022 года выросло на 1% год к году (г/г), а за весь 2022 год снизилось на 6% (до 2,5 млн унций). Компания добывала более бедные руды на Олимпиаде, Благодатном и Наталке. Продажи в 2022 году сократились на 11% г/г (до 2,4 млн унций). Эмитент производил больше концентрата, чем успевал реализовать. В 2023 году производство золота может вырасти на 10-15% (до 2,8-2,9 млн унций), так как на Олимпиаде будет добываться руда с более высоким содержанием золота. Также компания начала реализацию трех новых проектов. В ближайшие три-пять лет они позволят увеличить добычу золота на 0,3-0,4 млн унций в год, - отмечают эксперты в обзоре. - Считаем результаты за 2022 год нейтральными для акций "Полюса", но позитивно оцениваем новые проекты, которые могут увеличить стоимость компании. Цена бумаг эмитента имеет потенциал роста 15% (до целевой цены 10200 рублей за штуку). Эта оценка не учитывает новые проекты, поэтому в будущем прогнозная стоимость может быть повышена".

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