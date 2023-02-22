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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Котировки нефти продолжат движение к нижней границе диапазона $80-85/барр. - ПСБ
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22 февраля 2023 года 14:17

Котировки нефти продолжат движение к нижней границе диапазона $80-85/барр. - ПСБ

Котировки нефти продолжат движение к нижней границе диапазона $80-85 за баррель Brent в ближайшей перспективе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть остаются зажатыми в диапазоне $80-85/барр. При этом разнонаправленные факторы не позволяют котировкам реализовать выход из него. С одной стороны, в плюс играет восстановление Китая после отказа от политики нулевой толерантности к ковиду. С другой стороны, давят риски роста долларовых ставок и рецессии в США и Европе. В среду в фокусе публикация протоколов заседания ФРС, что, скорее всего, только подчеркнет ястребиный настрой регулятора. В этой связи полагаем, что Brent продолжит сдвигаться к нижней границе диапазона $80-85/барр.", - отмечают эксперты ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ


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