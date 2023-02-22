"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail

"Открытие Инвестиции" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) X5 Retail с целевой ценой 1970 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 38%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Бизнес продуктового ритейла исторически демонстрирует высокую устойчивость к различным кризисным явлениям в экономике. Это связано, в первую очередь, с низкой эластичностью спроса на товары повседневного пользования. По той же самой причине розничные ритейлеры способны довольно эффективно перекладывать инфляционные издержки на плечи рядовых потребителей", - пишут аналитики.

Эксперты указывают на ряд факторов в пользу покупки бумаг эмитента:

- Российский продуктовый ритейл сохраняет потенциал для роста. Даже по консервативным прогнозам совокупный оборот российского продуктового ритейла в обозримой перспективе может увеличиваться на 6-7% ежегодно.

- Лидирующие позиции X5 позволяют расти быстрее рынка.

- Значительный дивидендный потенциал: оценка экспертами размера будущего свободного денежного потока (FCF) указывает на возможность выплаты дивидендов в размере около 200 руб. на одну депозитарную расписку только за 2023 год при распределении 70% от свободного денежного потока, что соответствовало бы доле выплаты в последние годы.

- Бизнес продуктового ритейла в целом и X5 Group в частности исторически демонстрирует высокую устойчивость к различным кризисным явлениям в экономике.

Аналитики указывают на вероятные риски:

- Усугубление геополитических рисков и затягивание сроков проведения СВО в перспективе может оказать негативное воздействие на российский фондовый рынок в целом и акции X5 Group в частности.

- Снижение платёжеспособного спроса на фоне затяжной рецессии и следующими за ней ростом безработицы и сокращением реальных доходов граждан в условиях высокой конкуренции может негативно сказаться на темпах роста финансовых показателей X5.

- Возможные сложности с восстановлением дивидендных выплат на фоне зарубежной регистрации компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.