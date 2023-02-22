Курс рубля вряд ли превысит отметку 75,5 руб./$1 перед выходными - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля вряд ли превысит отметку 75,5 руб./$1 перед выходными под воздействием усиления продаж валютной выручки экспортерами, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Сократившиеся экспортные поступления продолжают оказывать давление на рубль. В среду, впрочем, курс USD/RUB снизился к 74,8 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Компаниям предстоит уплата налогов в рамках февральского налогового периода. На этом фоне экспортеры могут усилить продажи валютной выручки перед длинными выходными, что может сдержать рост курса USD/RUB выше 75,5 руб./$1", - отмечают аналитики.

Фьючерсы Brent в среду снизились к $82,6/барр., констатируют эксперты. Динамику котировкам вечером задаст публикация протокола заседания ФРС, а позднее выйдут и недельные данные по запасам в США от Американского института нефти (API). В целом котировки пока могут остаться под давлением, полагают аналитики банка, но в дальнейшем у них сохраняется потенциал к росту к $85/барр.

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