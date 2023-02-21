"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Emerson Electric с целевой ценой $119 за бумагу, что предполагает потенциал роста 39% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

По мнению аналитиков, компания будет выигрывать за счет роста инвестиций в инфраструктуру, особенно в контексте борьбы США с изменением климата.

"Основным драйвером роста акций Emerson в долгосрочной перспективе будет укрепление ее позиций на стремительно развивающемся рынке промышленного программного обеспечения, - пишут эксперты. - В декабре Emerson подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) по долгосрочному сотрудничеству с малазийской нефтегазовой компанией PETRONAS для совместного продвижения инициатив в области цифровой трансформации и декарбонизации. Вместе с тем Emerson заключила партнерское соглашение с компанией Zededa, которая специализируется на облачных вычислениях, для взаимовыгодного сотрудничества в области оптимизации производственных процессов посредством сближения информационных и операционных технологий".

Emerson Electric - американская компания, которая производит широкий спектр продукции и оказывает инжиниринговые услуги для различных секторов по всему миру. Технологии Emerson помогают крупным мировым компаниям повышать производственные показатели и снижать расходы за счет упрощения операционных процессов и минимизации проектных рисков, а также сокращать углеродный след и ускорять переход к возобновляемой энергетике.

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