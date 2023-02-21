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21 февраля 2023 года 17:36
Цена нефти будет колебаться у отметки $85/барр. на этой неделе - Альфа-банк
Цена нефти будет колебаться у отметки $85 за баррель Brent на этой неделе на фоне снижения неопределенности на рынке, возросшей накануне заседания ФРС и публикации ряда ключевых макроэкономических показателей за январь 2023г, считают аналитики Альфа-банка. Эксперты напоминают, что на прошлой неделе на фоне волатильности котировки Brent потеряли порядка 3,9% (WTI - 4,2%), поскольку сырьевые рынки продолжили своё падение в ответ на агрессивные комментарии ФРС и неблагоприятные показатели динамики индекса потребительских цен и состояния рынка труда в США, которые указывают на то, что цикл повышения ключевой ставки далек от завершения. "Так, на данный момент участники рынка ожидают, что ключевая ставка фондирования может достигнуть пика в размере 5,25-5,5% в июне, что на 25 б.п. выше её оценки в январе, - подчеркивается в комментарии банка. - Несмотря на то, что понижательное давление в котировках сохраняется, мы не ожидаем каких-либо существенных изменений на нефтяном рынке, что предполагает умеренное восстановления цен на нефть". Тем не менее, несмотря на то, что рост котировок по-прежнему сдерживается планами Администрации Президента США высвободить дополнительный объём нефти из стратегических резервов, потенциал снижения цен на рынке, по оценке аналитиков, также ограничен, что косвенно подтверждает их оценка справедливой стоимости нефти марки Brent c поставкой в марте в размере немногим более $85/барр. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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