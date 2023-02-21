S&P 500, скорее всего, сохранит "боковую" динамику на текущей неделе - Freedom Finance Global

S&P 500, скорее всего, сохранит "боковую" динамику на текущей неделе, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"S&P 500 перешел к коррекции. Об этом сигнализирует MACD, значение которого указывает на слабость позиций "быков". В то же время на графике вырисовывается паттерн "развевающийся флаг", что может означать новую попытку покупателей взять верх над продавцами. Ближайшим сильным сопротивлением для индекса широкого рынка выглядит уровень 4200 пунктов. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Все это дает основания предположить, что в ближайшую неделю рынок покажет боковую динамику", - пишет эксперт.

21 февраля выйдут данные PMI в производстве и сфере услуг, напоминает Глинянов. Консенсус предполагает небольшой рост индекса, который тем не менее продолжает сигнализировать о спаде экономики. В то же время всплесков волатильности для индекса широкого рынка эксперт не ожидает, поскольку более значимые макроданные уже были опубликованы на прошлой неделе.

Фьючерс на S&P 500 перед открытием основных торгов демонстрирует нисходящую динамику, что, по мнению аналитика, сигнализирует о сохраняющейся вероятности продолжения коррекции.

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