"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Home Depot с целью $347

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $347 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $307, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Home Depot опубликует квартальный отчет 21 февраля. Аналитики ожидают роста выручки до $36 млрд и прибыли на акцию $3,28. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках бокового тренда. При открытии длинной позиции на 8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $307 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,65", - указывают эксперты "Финама".

Home Depot - американская торговая сеть, крупнейшая в мире по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Сеть включает 2,3 тыс. магазинов в США, Канаде и Мексике. В компании работают 355 тыс. сотрудников.

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