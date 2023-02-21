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21 февраля 2023 года 14:25
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Home Depot с целью $347
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $347 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $307, говорится в комментарии инвестиционной компании. Home Depot опубликует квартальный отчет 21 февраля. Аналитики ожидают роста выручки до $36 млрд и прибыли на акцию $3,28. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. "С технической точки зрения бумага двигается в рамках бокового тренда. При открытии длинной позиции на 8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $307 риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,65", - указывают эксперты "Финама". Home Depot - американская торговая сеть, крупнейшая в мире по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Сеть включает 2,3 тыс. магазинов в США, Канаде и Мексике. В компании работают 355 тыс. сотрудников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-HOME/DEPOT-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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