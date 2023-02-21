"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций DoorDash Inc. с прогнозной стоимостью $64 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

"Американская компания DoorDash представила позитивную квартальную отчетность, однако высокая относительная оценка компании является главной преградой для роста цены бумаг - полагаем, что она повышает риск существенной коррекции в случае представления компанией негативных результатов в будущем. Форвардный мультипликатор EV/S по DoorDash составляет 2,6x, в то время как у ближайших аналогов в виде Uber Technologies и Lyft Inc. данный показатель на уровне 2,1x и 0,8x соответственно. При этом его нельзя оправдать более высокими фундаментальными показателями в сравнении с аналогами", - указывают эксперты.

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