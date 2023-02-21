"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Полюса

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций ПАО "Полюс" в связи с ожиданием роста продаж золота эмитентом в 2023 году.

"Полюс" во вторник опубликовал производственные результаты за второе полугодие 2022 года. Считаем их умеренно негативными, но не влияющими на фундаментально позитивную инвестиционную историю. Финансовые результаты эмитент должен опубликовать в марте - считаем, что свободный денежный поток может быть под давлением из-за накопления запасов (ожидаем доходность FCFE ~2%). Однако сохраняем позитивный взгляд на акции в ожидании роста продаж золота на 20-25% г/г в 2023 году (доходность FCFE при текущих ценах на золото ~8%). При текущих ценах на золото и курс акции "Полюса" торгуются с мультипликатором EV/EBITDA23 5.4x - на 30% ниже исторических значений", - указывают эксперты в комментарии.

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