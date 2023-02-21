Среднесрочные перспективы цены акций Полюса преимущественно нейтральные - БКС Экспресс

Среднесрочные ожидания по котировкам акций ПАО "Полюс" преимущественно нейтральные, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Операционные результаты "Полюса" за 2022 год выглядят довольно слабо. Сильное падение объемов производства в I полугодии обусловило ухудшение результатов за год. Во II полугодии объемы производства выросли сразу на 38% п/п, но в годовом сопоставлении рост был лишь на 1,3%. В то же время планы компании нарастить производство в 2023 году на 10-14% должны быть восприняты рынком с оптимизмом, - отмечает аналитик в комментарии. - Среднесрочные ожидания по бумагам преимущественно нейтральные. Сохраняется повышенная неопределенность по финансовым результатами, так как объемы реализации или цены, которые эмитент публиковал ранее, сейчас не представлены. Не ясно, что будет с дивидендами. Возможно, больше информации появится в рамках публикации финансовых результатов компании за 2022 год. Дата выхода отчета пока не обозначена".

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