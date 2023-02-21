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21 февраля 2023 года 10:29
Вероятно продолжение роста доходностей ОФЗ на торгах во вторник - SberCIB
Вероятно продолжение роста доходностей рублевых гособлигаций на торгах во вторник, такая динамика характерна для дня, когда Минфин объявляет условия аукционов по размещению ОФЗ, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. "В центре внимания в течение дня будет послание президента РФ Федеральному собранию. Если его риторика останется прежней, то рубль может восстановиться до 74 руб./$1, поскольку на текущих уровнях российская валюта выглядит перепроданной", - указывают эксперты инвестбанка. Котировки нефти марки Brent, по мнению аналитиков SberCIB, могут снизиться до $83 за баррель в течение торговой сессии во вторник в преддверии публикации в среду протокола последнего заседания ФРС США, на котором было принято решение поднять ставку на 0,25 п.п. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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