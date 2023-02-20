БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ для покупок на среднесрочную перспективу

Аналитики БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте: Сбербанк, Qiwi, "РусАл", "Магнит" и "Северсталь".

"Сбербанк по итогам 2022 года заработал 300 млрд руб. прибыли, несмотря на крупные убытки в I полугодии. Важно, что банк вернулся к публикации финансовой отчетности - для инвесторов это снижает риски из-за неопределенности. Учитывая сильные результаты, есть все шансы, что эмитент вернется к выплате дивидендов уже в 2023 году. Более того, устойчивое финансовое положение и крупная прибыль 2021 года позволяют выплатить дивиденды выше, чем 50% от прибыли прошлого года, - отмечают эксперты. - Бумаги с октября 2022 года находятся в растущем тренде, недавно были обновлены локальные вершины. Падение последних дней создает интересные возможности для покупок. На среднесрочном горизонте цена бумаги может подняться к 180-200 руб."

Аналитики также рекомендуют обратить внимание на акции Qiwi в свете ожидаемого роста финансовых показателей за IV квартал 2022 года. "Компания показала мощные результаты за III квартал на фоне роста рентабельности платежного сегмента, а также увеличения числа переводов. В IV квартале ожидается дальнейший рост объемов, что при сохраняющихся повышенных процентных ставках позволит Qiwi улучшить ключевые финансовые метрики, - пишут аналитики в обзоре. - Дата отчета за IV квартал - ориентировочно конец марта. При этом ожидания сильных показателей могут закладываться в бумаги заранее. С технической точки зрения акции Qiwi двигаются в восходящем тренде. Движение последних дней укладывается в рамки коррекционного отката. В среднесрочной перспективе есть потенциал подъема к 525 руб."

"На фоне ослабления рубля стоит обратить внимание на акции "РусАла". Компания выигрывает от девальвации национальной валюты, по итогам I полугодия 2022 года более 70% выручки формировалось за пределами СНГ. Цены на алюминий отскакивают после обновления локальных минимумов в октябре, - указывают эксперты. - Дополнительным драйвером для акций эмитента в среднесрочной перспективе является возвращение компании к выплате дивидендов. По итогам I полугодия 2022 года были выплачены дивиденды в размере $0,02 на акцию. Дивдоходность на дату отсечки лишь 3,6%, однако важен сам факт, что выросла вероятность выплат в будущем. На горизонте нескольких месяцев при сохранении слабости рубля стоимость бумаги может подняться в район 50-52 руб. за акцию".

"Из бумаг с пониженным уровнем риска стоит отметить "Магнит". Компания выглядит довольно слабо в последние месяцы из-за отказа от публикации отчетов и невыплаты дивидендов. Операционные и финансовые показатели в 2022 году должны быть довольно сильными. Сильным драйвером для акций стало бы решение о возобновлении дивидендных выплат, но какой-либо информации по данному вопросу нет. В то же время отказ от дивидендов позволяет сокращать долговую нагрузку или направлять сэкономленные средства на M&A покупки, реализацию инвестиционной программы, - пишут аналитики в материале. -Текущие уровни в бумаге выглядят интересными на средне- и долгосрочную перспективы. Ориентирами роста на ближайшие месяцы можно выделить 5250-5600 руб. Пробиться выше можно будет при возобновлении выплаты дивидендов".

По мнению экспертов, на фоне коррекции на российском рынке стоит обратить внимание на акции "Северстали". "Компания интересна прежде всего в свете роста цен на сталь в РФ. За последнюю неделю цены на г/к прокат выросли на 4%. Потенциал подъема - еще 6-9% к апрелю 2023 года. Эмитент по итогам 2022 года сократил продажи лишь на 2%, в 2023 году процесс перестройки бизнеса из-за санкций продолжится, - отмечают они. - Улучшение конъюнктуры позволит компании улучшить финансовые результаты в I полугодии 2023 года. При спокойной ситуации на рынке "Северсталь" может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса ко второй половине года".

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