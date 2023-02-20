Динамика индекса Мосбиржи пока слабо прогнозируема - Freedom Finance Global

Новости геополитики будут оказывать заметное влияние на российский рынок акций в течение недели, при этом динамика индекса Мосбиржи слабо прогнозируема, говорится в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко.

"Рынок акций в понедельник снижался под давлением геополитических новостей, но во второй половине дня большинство ликвидных бумаг отыграло половину падения, а некоторые вышли в плюс. Индекс Мосбиржи в результате удержался выше 2150 пунктов. Новости геополитики будут оказывать заметное влияние на рынок в течение недели, при этом динамика слабо прогнозируема. Я не исключаю ни быстрого отскока в диапазон 2200-2250 пунктов по индексу Мосбиржи, ни усиления коррекции. Большинство бумаг первого эшелона демонстрируют "даун-тренд", признаков завершения которого не наблюдается, либо в них намечается боковая динамика в широком коридоре", - пишет эксперт.

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