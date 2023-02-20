"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Самолета

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью на уровне 3800 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 50% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

"Самолет" - уникальная история в секторе девелопмента, демонстрирующая высокие темпы роста бизнеса. Сильный финансовый профиль с низким уровнем долга позволяет компании также выплачивать дивиденды. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги эмитента", - указывают эксперты.

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