Возможно снижение индекса Мосбиржи к 2100п в ближайшие дни - ПСБ

Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 2100 пунктов в ближайшие дни, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник обновил минимумы 2023 года, в моменте отступая к отметке 2140 пунктов. Инвесторы закрывали позиции, опасаясь увеличивающихся геополитических рисков. Мы считаем, что на данный момент значимых факторов для роста индекса не наблюдается. Полагаем, что он может отступить к отметке 2100 пунктов уже в ближайшие дни", - пишет аналитик в комментарии.

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