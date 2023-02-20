Freedom Finance Global рекомендует держать акции Cisco Systems Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $52,6 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Cisco Systems отчиталась за четвертый квартал лучше среднерыночных ожиданий, вновь повысив прогноз выручке и EPS на текущий финансовый год. "Гайденс" компании на первый квартал 2023 года также оказался лучше консенсуса. Мы оцениваем отчет умеренно позитивно, отмечая улучшение ситуации с поставками, а также оптимистичные прогнозы в отношении динамики выручки и рентабельности. Опасения вызывает локальное замедление объема новых заказов и темпов трансформации бизнеса. Сохраняется и риск усиления конкуренции в индустрии с одновременным ухудшением макроэкономической конъюнктуры. Оцениваем компанию в 9,5x EV/EBITDA 2024CY", - отмечает старший аналитик Егор Толмачев.

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