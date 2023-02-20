S&P 500 и цена золота продолжат снижение в перспективе ближайших месяцев - "Мои Инвестиции"

S&P 500 и цена золота продолжат снижение в перспективе ближайших месяцев, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

На взгляд экспертов, разворот к снижению на рынках стал более заметен, причем больше всего пострадало золото, а индекс S&P проявляет устойчивость. Относительная устойчивость индекса S&P, по их мнению, связана с тем, что пока экономика США хорошо переносит повышение ставок США. Слабость золота в феврале так же не вызывает у аналитиков удивления - золото не приносит дохода, и его цена прямо проигрывает от повышений ставки ФРС, а сильный рост экономики не дает проявиться защитным свойствам золота.

"Рынок, который не хотел верить в жесткость позиции ФРС, скорректировал оценки, хотя все еще ждет одного понижения ставки от пика в этом году, чего, на наш взгляд, не случится, - пишут стратеги телеграм-канала. - Смысл того, что происходит следующий: ФРС будет повышать ставки, пока не вызовет в экономике рецессию, так как по опыту прошлых циклов нет другого надежного способа подавить инфляцию".

Это значит, что еще какое-то время на фоне роста доллара индекс S&P будет пытаться проявлять устойчивость или снижаться умеренно, а золото будет хуже всех, считают аналитики. Затем под давлением высоких ставок экономика США уйдет в спад, и хуже себя будет показывать уже индекс S&P. Но в любом случае направление движения для пары евро-доллар, S&P и золота на ближайшие месяцы - это снижение, уверены эксперты телеграм-канала.

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