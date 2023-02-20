"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 450 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 450 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,93%, стоп-приказ: 395 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты полагают, что эмоциональная распродажа на российском рынке акций может закончиться после длинных выходных, что обеспечит восстановление котировок. На их взгляд, потенциал закрытия дивидендного гэпа сохраняется.

"С технической точки зрения, исключая дивидендный гэп, цена дошла до пробитого уровня 480 руб. и в моменте его тестирует. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 395 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,13", - указывают аналитики "Финама".

"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, а также производство и сбыт нефтепродуктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.