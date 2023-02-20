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20 февраля 2023 года 14:21
Рублевые облигации Евроторга привлекательны для покупок на текущих уровнях - Инвестбанк Синара
Рублевые облигации лидера белорусского ритейла Евроторга выглядят привлекательно для покупок на текущих уровнях, считает старший аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин. "Компания показывает стабильный рост на протяжении длительного времени, сохраняя при этом долговую нагрузку на вполне комфортном уровне, - пишет эксперт. - На российском рынке обращаются три рублевых выпуска, размещенные от имени ООО "Ритейл Бел Финанс" (SPV группы Евроторг). Облигации Евроторга при дюрации от 0,9 года до 2,6 лет торгуются с доходностью 12-13,5% годовых (премия к ОФЗ 430-530 б. п.). Бумагам присвоен кредитный рейтинг ruA- агентством "Эксперт РА" (рейтинг повышен с ruBBB 15 февраля 2023г), при этом они торгуются с премией порядка 150-180 б. п. относительно облигаций ОКЕЙ с аналогичным кредитным рейтингом. На наш взгляд, кредитное качество компании достаточно устойчиво, в свете чего ее рублевые бумаги на текущих уровнях выглядят привлекательно, особенно выпуск РитейлБелФин 1Р1". Евроторг - лидер рынка продуктовой розницы в Республике Беларусь. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БЕЛОРУССИЯ-ЕВРОТОРГ-БОНДЫ-АНАЛИТИКА
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