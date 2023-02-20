Ожидаемый торговый диапазон для рубля на текущей неделе - 70-75 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Ожидаемый торговый диапазон для рубля на текущей неделе составляет 70-75 руб./$1, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Текущий диапазон в 70-80 руб./$1 по-прежнему вполне актуален, - считает эксперт. - Многие негативные для рубля факторы уже заложены в цене, поэтому считаем, что рост USD/RUB до 80 руб./$1 возможен только при появлении дополнительных негативных драйверов. В остальном приближается февральский налоговый период, активность спекулятивных покупок валюты сократилась. А экспортёры, судя по косвенным признакам, наращивают предложение валюты на уровнях выше 75 руб./$1. Поэтому считаем, что 75-70 руб./$1 - наиболее вероятный диапазон на этой неделе. Без новых негативных новостей со стороны геополитического фронта рубль будет тяготеть к 70 руб./$1, но вряд ли сможет достичь этой отметки в рамках текущей недели. Полагаем, нижняя граница будет краткосрочно ограничена уровнем 72 руб./$1".

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