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20 февраля 2023 года 13:15

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МБЭС 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02, О''''КЕЙ Финанс 001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Данные по инфляции от Росстата впервые с середины января показали замедление. Недельный показатель составил 0,18% после 0,26% неделей ранее, - напоминают аналитики. - При этом годовая инфляция к 13 февраля ускорилась до 11,8% с 11,78%. Ожидается, что со следующей недели годовой показатель будет активно снижаться за счет высокой базы прошлого года. Фокус внимания будет на недельных данных. В условиях высоких рисков роста процентных ставок имеет смысл отдавать предпочтение выпускам с более короткой дюрацией. Также можно обратить внимание на государственные и корпоративные флоатеры, купоны по которым привязаны к рыночным индикаторам".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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