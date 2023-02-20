БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МБЭС 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02, О''''КЕЙ Финанс 001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Данные по инфляции от Росстата впервые с середины января показали замедление. Недельный показатель составил 0,18% после 0,26% неделей ранее, - напоминают аналитики. - При этом годовая инфляция к 13 февраля ускорилась до 11,8% с 11,78%. Ожидается, что со следующей недели годовой показатель будет активно снижаться за счет высокой базы прошлого года. Фокус внимания будет на недельных данных. В условиях высоких рисков роста процентных ставок имеет смысл отдавать предпочтение выпускам с более короткой дюрацией. Также можно обратить внимание на государственные и корпоративные флоатеры, купоны по которым привязаны к рыночным индикаторам".

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