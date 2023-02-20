Вероятен рост котировок золота после падения на 4% в течение трех недель - "Финам"

Вероятен рост котировок золота после падения на 4% в течение трех недель, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"По итогам прошедшей недели цена на золото снизилась на 1,24%. Всего котировки золота демонстрируют слабость три последние недели. За это время оно потеряло в цене около 4%. Как и ожидалось, котировки золота снизились до ближайшей поддержки на $1830-1820/унц. С этого рубежа сейчас мы видим начало коррекции наверх. Ближайший сильный уровень сопротивления находится на уровне $1900/унц.", - пишет эксперт.

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