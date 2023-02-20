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20 февраля 2023 года 12:22
Вероятна умеренная активность инвесторов на рынке ОФЗ на текущей неделе - Инвестбанк Синара
Наиболее вероятна умеренная активность инвесторов на рынке рублевых гособлигаций на текущей неделе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Рынок ОФЗ всю прошлую неделю находился под давлением со стороны продавцов. По всей видимости, эти распродажи стали реакцией на возможную смену вектора движения ключевой ставки, о которой сообщил ЦБ РФ. Вся кривая доходности госбумаг за неделю поднялась примерно на 20 б.п. На участке с погашением в срок до трех лет доходности выросли до 7,3-8,8% годовых, от трех до пяти - до 8,8-9,7% годовых, свыше пяти лет - до 10-10,8% годовых. Наступившая короткая предпраздничная неделя, скорее всего, не принесет сюрпризов. Наиболее вероятно, что активность инвесторов окажется умеренной, а цены продолжат "дрейфовать" вниз, но уже менее высоким темпом", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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