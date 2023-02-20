Снижение рынка акций можно использовать для осторожных покупок акций первого эшелона - "Открытие Инвестиции"

Снижение рынка акций можно использовать для осторожных покупок акций первого эшелона, полагает технический аналитик "Открытие Инвестиции" Марат Беришев.

"Прошедшие семь дней для российского рынка стали самыми тяжёлыми с октября прошлого года. Техническая коррекция, вызванная высоким уровнем перекупленности, в связи с новостями о новом пакете санкций и новых налоговых нагрузках на российский экспортёров, переросла в сильные распродажи. Сильное падение развернуло локальные тренды вниз, и индексы опустились к своим достаточно сильным уровням поддержки. А с учётом растущего уровня перепроданности, наиболее вероятный сценарий - консолидация вблизи уровней поддержки: для индекса RTSI - выше уровня в 888 пунктов, а для индекса IMOEX - выше уровня в 2145 пунктов", - пишет эксперт.

Инвесторам, по мнению Беришева, на предстоящей неделе стоит взять паузу с покупками и внимательно следить за динамикой индексов вблизи уровней поддержки и за новостным фоном. Инвесторам, кто сейчас находится в фазе формирования портфеля, снижение можно использовать для осторожных входов в акции первого эшелона.

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