"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Power Assets с прогнозной ценой HKD51

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Power Assets на Гонконгской фондовой бирже с прогнозной стоимостью 51 гонконгский доллар (HKD) за штуку на декабрь 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции коммунального холдинга Power Assets по своей природе очень похожи на облигации: компания работает в регулируемых сегментах, ее активы сильно диверсифицированы географически, чистый долг имеет отрицательное значение, а дивиденды весьма высоки по меркам Гонконга. Power Assets стабильно генерирует кэш, а сильная структура баланса сохраняет возможности для новых M&A на глобальных рынках", - указывает эксперт Александр Ковалев.

Power Assets Holdings - транснациональный холдинг, управляющий энергетическими активами в КНР, Европе, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Таиланде. Филиалы и дочерние общества эмитента преимущественно занимаются генерацией электроэнергии и ее передачей, а также газораспределением.

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