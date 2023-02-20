Рубль перед длинными выходными удержится от роста выше 75 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Продажи валютной выручки экспортерами перед длинными выходными удержат рубль от роста выше 75 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошлой неделе заметно слабел на фоне сократившихся экспортных поступлений и укрепившегося на глобальном рынке доллара. В результате курс USDRUB обновлял максимумы с апреля. Впрочем, в понедельник он находится у 73,8 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. На динамику рубля в ближайшие дни повлияют заявления Правительства РФ и фактор налогового периода. Перед длинными выходными продажи валютной выручки экспортерами, вероятно, усилятся, что может сдержать курс от роста выше 75 руб./$1", - пишут эксперты банка.

Аналитики также напоминают, что нефтяные цены на прошлой неделе упали. Укрепившийся на опасениях жестких действий ФРС доллар и резко выросшие за неделю запасы нефти в США ограничивали позитив от умеренного повышения прогнозируемого спроса на нефть от ОПЕК и МЭА. В понедельник фьючерсы Brent выросли к $83,6/барр. Эксперты банка допускают, что спрос на рисковые активы пока останется слабым, затрудняя рост цен выше $85/барр.

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