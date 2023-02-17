Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Cisco Systems Inc. с целевой ценой $70 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпаии.

"Cisco отчиталась о результатах за финансовый 2К23, выручка и EPS не по GAAP оказались значимо выше собственных прогнозов компании и консенсуса несмотря на неблагоприятные макроэкономические факторы и динамику валют, а также сохраняющееся влияние ситуации с цепями поставок. В феврале 2023 года компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 3% до $0,39 на акцию. Текущая доходность составляет около 3,2%", - отмечают аналитики.

По мнению экспертов, Cisco успешно избавляется от чрезмерной зависимости от аппаратного обеспечения в пользу интегрированного программного обеспечения, оборудования и сервисных решений. Компания также смогла добиться ценовых уступок со стороны клиентов, учитывая инфляционную конъюнктуру. В результате Cisco удалось сохранить высокую доналоговую прибыль и при этом генерировать высокий свободный денежный поток.

Стратеги "БКС МИ" считают, что с учетом своих лидерских позиций Cisco - привлекательная бумага для покупки и один из ключевых элементов для формирования долгосрочного инвестпортфеля.

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