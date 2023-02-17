"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Юнипро

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Юнипро" с целевой ценой 2,5 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 59% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Энергетическая компания выпустила довольно сильный финансовый отчет. Исходя из него и дивидендной политики, компания может выплатить акционерам 20 млрд руб. по итогам 2022 года. Доходность выплаты может составить 20%. Однако рекомендовать дивиденды совет директоров по-прежнему не может, поскольку основным акционером остается немецкий Uniper. Он ждет разрешения продать "Юнипро" от российских властей. Как только Uniper получит его и продаст "Юнипро" инвесторам из дружественных стран, совет директоров даст рекомендацию по дивидендам. Это событие станет главным катализатором роста акций "Юнипро", - пишут аналитики.

Пока инвесторов радует просто хороший отчет - бумаги в пятницу прибавляют 2,5%. "Они по-прежнему стоят дешево, судя по мультипликаторам (P/E за 2022 год - 3,6х), - указывают эксперты. - Мы сохраняем рекомендацию на покупку акций "Юнипро". Однако отметим, что эта торговая идея подходит только агрессивным инвесторам".

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