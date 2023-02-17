Цена нефти, скорее всего, достигнет $100/барр. во 2П23 - Freedom Finance Global

Цена нефти марки Brent. скорее всего, достигнет $100 за баррель во второй половине текущего года на фоне снижения объемов добычи в России и роста спроса в Китае, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"МЭА на текущей неделе повысило прогнозы спроса на нефть в 2023 году на 94 тыс. баррелей в сутки. После отмены карантинных ограничений в Китае, по подсчетам ведомства, ему потребуется дополнительно 900 тыс. баррелей нефти в сутки. ОПЕК понизила прогноз нефтедобычи для не входящих в нее государств. Пока баланс спроса и предложения не меняется: РФ сократит производство только с марта, спрос в Китае будет постепенно увеличиваться на протяжении первого полугодия, - отмечает эксперт инвесткомпании. - На этом фоне нефть марки Brent продолжит торговаться в диапазоне $80-90 за баррель. Со второго квартала мы прогнозируем подъем нефтяных цен выше $90 с постепенным следованием к цели $100 во втором полугодии. Спрос на нефтепродукты традиционно растет в летний период, и это станет дополнительным драйвером роста для цен на нефть. Саудовской Аравии выгодна дорогая нефть, поэтому параметры соглашения ОПЕК+ могут не пересматриваться до конца года, даже если нефть марки Brent стабилизируется выше $100 за баррель. Если же, как заявил министр энергетики королевства, этот уровень цены станет основанием для изменения условий сделки, то произойти это может в четвертом квартале 2023 года, так как в третьем ее участники могут предпочесть получение сверхдоходов от продажи подорожавшего углеводородного сырья".

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