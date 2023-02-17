Вероятна разнонаправленная динамика цен сырьевых товаров на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"

Вероятно сохранение разнонаправленной динамики котировок сырьевых товаров на следующей неделе, считает технический аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев.

"Драгоценные металлы могут еще снизиться, к уровням своих технических поддержек, нефть останется на достигнутых уровнях, не демонстрируя выраженной динамики, а натуральный газ и пшеница могут еще подрасти, - пишет Беришев в комментарии. - Инвесторам стоит воспользоваться коррекцией на рынке драгметаллов, и начать откупать частично закрытые ранее по более высоким ценам активы. Особенно стоит обратить внимание на серебро, которое просело сильнее. Спекулятивно настроенным инвесторам также стоит поработать от уровней поддержки в драгоценных металлах".

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