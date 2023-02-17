Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 2160-2170п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 2160-2170 пунктов на торгах в понедельник, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Российский рынок акций завершает торги в пятницу легким ростом, несмотря на внешний пессимизм. Инвесторы пытаются выкупить недавнюю просадку, однако подходят к покупкам с осторожностью на фоне высоких геополитических рисков. Мы ожидаем, что в понедельник индекс Мосбиржи вряд ли сможет развить рост, продолжив консолидацию в диапазоне 2160-2170 пунктов на фоне стабильности внешнего фона из-за выходного дня в США", - отмечает аналитик в комментарии.

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