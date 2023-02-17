Вероятно снижение индекса S&P 500 на торгах в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятно продолжение снижения индекса S&P 500 на торгах в пятницу с возможностью пробоя уровня 4050 пунктов, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 продемонстрировал откат в рамках торгового диапазона 4050-4150 пунктов, протестировав 50-дневную скользящую среднюю. RSI опустился в зону нейтральных значений, тогда как MACD подтверждает перехват инициативы "медведями". Утренние фьючерсы также сигнализировали о продолжении нисходящего тренда в предстоящую сессию. Это позволяет прогнозировать продолжение коррекции с вероятностью пробоя индексом широкого рынка отметки 4050 пунктов - нижней границы указанного диапазона", - отмечает эксперт в комментарии.

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