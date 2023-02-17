"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 63 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 63 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,41%, стоп-приказ: 57,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания не была включена в новый пакет санкций. Данный фактор можно расценивать как отсутствие негатива. Следовательно, страхи, которые породили распродажи в бумаге, уходят, и котировки могут восстановиться в ближайшей перспективе", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения в результате массовой распродажи котировки подошли к важному уровню поддержки 58 руб. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 57,5 руб. риск на портфель составит 0,29%", - указывают в "Финаме".

"АЛРОСА" - российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов. Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.

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