"БКС МИ" повысил целевую цену акций Seagen до $189

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций Seagen Inc. со $185 до $189 за штуку, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Компания Seagen представила положительную квартальную отчетность. Прогноз менеджмента на 2023 год подразумевает продолжение двузначных темпов роста выручки, даже без учета возможных новых индикаций. Несмотря на рост акций на 13% на фоне публикации отчетности, мы продолжаем полагать, что экспертиза компании в ADC-технологии (сочетает в себе преимущества химиотерапии и таргетированнной терапии) для лечения рака недооценена рынком. Также сохраняется вероятность, что компания может стать целью для поглощения", - пишут эксперты инвесткомпании.

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