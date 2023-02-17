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17 февраля 2023 года 14:41
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Seagen до $189
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили целевую цену акций Seagen Inc. со $185 до $189 за штуку, сообщается на портале БКС Экспресс. "Компания Seagen представила положительную квартальную отчетность. Прогноз менеджмента на 2023 год подразумевает продолжение двузначных темпов роста выручки, даже без учета возможных новых индикаций. Несмотря на рост акций на 13% на фоне публикации отчетности, мы продолжаем полагать, что экспертиза компании в ADC-технологии (сочетает в себе преимущества химиотерапии и таргетированнной терапии) для лечения рака недооценена рынком. Также сохраняется вероятность, что компания может стать целью для поглощения", - пишут эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-SEAGEN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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