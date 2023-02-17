ФРС США может вновь увеличить шаг повышения ставки - Freedom Finance Global

ФРС США может вновь увеличить шаг повышения ключевой ставки, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, занимающий последовательную "ястребиную" позицию, 16 февраля прокомментировал последние релизы американской макростатистики, в том числе январский отчет по рынку труда, - отмечается в комментарии. - По его мнению, свежие макроданные указывают на необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки и на то, что борьба с инфляцией будет долгой. Он не исключил, что на мартовском заседании Комитета по открытым рынкам выступит за поднятие ставки на 0,5 п.п., то есть шагом вдвое больше, чем в феврале, несмотря наметившуюся тенденцию к замедлению инфляции. Предельный диапазон ключевой ставки ФРС Буллард определяет как 5,25-5,5%".

Чтобы довести ставку с текущих 4,5-4,75% до указанного главой ФРБ Сент-Луиса коридора, необходимо на трех заседаниях FOMC поднять ее на 0,25 п.п., полагает эксперт инвесткомпании. Если же Федрезерв возобновит повышение ставки шагом 0,5 п.п., то предельный уровень будет достигнут еще до лета текущего года. Более решительное повышение ставки ФРС будет способствовать укреплению доллара к мировым резервным валютам и развитию "медвежьего" тренда на фондовом рынке США, подчеркивает Мильчакова.

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