"БКС МИ" снизил рекомендацию для акций RingCentral до "держать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций RingCentral Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитиков.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была также понижена экспертами с $52 до $46 за штуку.

"Американская компания RingCentral представила финансовые результаты по итогам IV квартала 2022 года на уровне консенсуса, а вот прогноз на 2023 год не оправдал ожиданий. Мы позитивно оцениваем действия менеджмента в части улучшения операционной маржинальности, одно из таких улучшений наблюдается на фоне существенного замедления темпов роста выручки (+10-11% г/г в 2023 году против +24,7% г/г в 2022 году), - отмечают аналитики.

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