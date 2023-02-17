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17 февраля 2023 года 12:32
"БКС МИ" снизил рекомендацию для акций RingCentral до "держать"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций RingCentral Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитиков. Прогнозная стоимость для этих бумаг была также понижена экспертами с $52 до $46 за штуку. "Американская компания RingCentral представила финансовые результаты по итогам IV квартала 2022 года на уровне консенсуса, а вот прогноз на 2023 год не оправдал ожиданий. Мы позитивно оцениваем действия менеджмента в части улучшения операционной маржинальности, одно из таких улучшений наблюдается на фоне существенного замедления темпов роста выручки (+10-11% г/г в 2023 году против +24,7% г/г в 2022 году), - отмечают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-RINGCENTRAL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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