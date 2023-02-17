Нефть, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $83-84/барр. в пятницу - ПСБ

Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $83-84 за баррель в пятницу, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть марки Brent так и не смогли закрепиться выше $85-86 за баррель, несмотря на неплохие отраслевые прогнозы и ожидания формирования дефицита сырья на рынке. Обсуждения темы с ростом ставки ФРС США после слабой статистики по ИПЦ за январь и "ястребиные" комментарии членов региональных центробанков не позволяют оптимистичным настроениям взять вверх. Китайские НПЗ тем временем наращивают закупки сырья, а авиаперевозчики сообщают о росте загрузки ввиду подъема туристической активности", - отмечают эксперты в комментарии.

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